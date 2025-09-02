Peso mexicano cae, bolsa sube con atención a datos de EEUU

2 sep (Reuters) - El peso mexicano caía el martes, presionado por el avance del dólar en los mercados globales, al tiempo que la bolsa avanzaba con fuerza tras revertir las pérdidas iniciales generadas por el descenso en Wall Street.

* El dólar subía frente a una canasta de monedas, respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en línea con los retornos de la deuda europea, ante temores sobre la posición fiscal de las mayores economías del mundo y mientras los inversores se posicionaban antes de cruciales datos de empleo en la mayor economía del mundo.

* El miércoles se divulgarán los datos de Empleo y Rotación Laboral, o JOLTS, además de cifras del sector privado el jueves, pero la mayor atención de los mercados está en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto, que darán pistas sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

* En datos de la jornada, el sector manufacturero estadounidense se contrajo por sexto mes consecutivo en agosto, ya que las fábricas siguieron lidiando con el impacto de los aranceles a las importaciones, pero un auge del gasto en inteligencia artificial está prestando apoyo a algunos segmentos de la industria.

* Los mercados dan por descontado un recorte de las tasas a mediados de este mes por parte de la Fed, pero los datos podrían cimentar o diluir las expectativas de nuevas rebajas en los costos del crédito hacia fin de año.

* "El sentimiento macroeconómico se centra en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos el viernes, que se espera que marquen la pauta de la política monetaria hasta finales de año", dijo Felipe Baragán, estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone.

* "Las pruebas de una mayor debilidad del mercado laboral reforzarían los argumentos a favor de una bajada de tipos de 25 pb en septiembre y dejarían la puerta abierta a otra medida antes de diciembre", destacó.

"Por el contrario, un informe de empleo resistente podría frenar las expectativas de una flexibilización agresiva, lo que reduciría el apetito por el riesgo en todas las clases de activos".

agregó.

* La moneda cotizaba en 18,6950 unidades por dólar, con una depreciación del 0,30%.

* Mientras, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC se desmarcaba de Wall Street -que volvía tras un feriado- y de sus pares de la región y avanzaba un 0,92% a 59.404,76 puntos, revirtiendo su descenso inicial tras las primeras negociaciones de una jornada que veía una fuerte aversión al riesgo en los mercados bursátiles.

* El índice llegó a subir más de un 1%.

* El avance de la bolsa era respaldada por el salto del 7,37% a 658,93 pesos en las acciones de la minera Industrias Peñoles.

* A nivel local, la petrolera estatal mexicana Pemex lanzó el martes una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029 por un máximo de US$9900 millones, de acuerdo a un documento con los detalles de la operación.

* En renta fija, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizaba con un rendimiento del 8,774%, frente al 8,864% del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofrecía un retorno de 9,484%, que se compara con el 9,544% de la sesión previa. (Reporte de Manuel Farías; Editado por Javier Leira)