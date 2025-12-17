Peso mexicano cae desde su mejor nivel en año y medio; bolsa retrocede

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el miércoles por un ajuste de posiciones en la jornada previa a la decisión de política monetaria de Banco de México, que se espera ampliamente que anuncie un nuevo recorte a su tasa clave.

* La moneda se negociaba en 17.9953 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0.23% después de una racha de seis jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado.

* El repliegue del peso estuvo en línea con un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, en una sesión marcada por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal.

* Por la mañana el gobernador del banco central estadounidense Christopher Waller dijo que aún hay margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 1.11% a 62.528,06 puntos, revirtiendo sus ganancias iniciales.

* La bolsa anotó su tercera sesión de pérdidas después de haber alcanzado un récord histórico de 65.250 unidades.

* Los títulos de la minorista Grupo La Comer encabezaron el retroceso, con un 3.80% menos a 38.99 pesos, seguidos por los de Gentera, especializada en servicios crediticios, que restaron un 3.57% a 41.56 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó 12 puntos base a un 8.98%, mientras que la tasa a 20 años descendió cuatro, a un 9.46%. (Reporte de Noé Torres)