Peso mexicano cae en espera de decisión Fed, bolsa sube atenta a reportes

CIUDAD DE MÉXICO, 28 oct (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el martes a la espera de los anuncios de política monetaria de distintos bancos centrales en la semana, entre ellos, la Reserva Federal (Fed), mientras que la bolsa subió en la última jornada de la temporada local de resultados del tercer trimestre.

La mirada de los inversionistas también está puesta en un esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur, con la esperanza de que logren un acuerdo que ponga fin a las tensiones comerciales.

* La moneda cotizaba en 18,4278 unidades casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,21%, a la par de un declive del índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas referenciales.

* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 18,39 y 18,46, considerando el retroceso del dólar, pero la fortaleza del yen, la cual está correlacionada con las estrategias de 'carry trade' con pesos, a la espera de la reunión de política monetaria de la Fed", dijo Monex Grupo Financiero.

* Según la herramienta FedWatch de CME, el mercado anticipa que el banco central estadounidense reduzca las tasas el miércoles, al término de su reunión de dos días. El Banco Central Europeo, por su parte, dejaría sin cambios los tipos de interés, el jueves.

* A nivel local, la sesión estuvo marcada por cifras que mostraron que la tasa de desempleo desestacionalizada aumentó el mes pasado a su mayor nivel desde agosto de 2024, una mala señal sobre el desempeño de la segunda mayor economía de América Latina.

* Las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) de México del tercer trimestre serán publicadas el jueves.

* En el mercado bursátil, el índice S&P/BMV IPC avanzó un 1,51% a 62.795,24 puntos, con un volumen de 230,1 millones de acciones negociadas, por encima del promedio diario de los últimos meses de unos 200 millones.

* Los títulos de la cementera Cemex encabezaron las alzas, con un salto de un 10,30% a 18,95 pesos, después de que sus resultados trimestrales superaron las estimaciones. Le siguieron los del gigante de medios Grupo Televisa con un 9,71% más a 10,06 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) descendieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción del plazo a 28 días que fue colocado en un 7,10%, sin cambios frente a su remate previo. (Reporte de Noé Torres)