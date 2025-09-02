Peso mexicano cae en medio de avance del dólar, mercados atentos a datos empleo EEUU

2 sep (Reuters) - El peso mexicano caía el martes, en medio de un fuerte avance del dólar en los mercados globales tras un feriado en Estados Unidos, mientras los inversores ya tienen su mirada puesta en datos sobre el sector laboral en Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 18,7779 por dólar, con una pérdida del 0,75%.

"Opera en terreno negativo de la tendencia de apreciación. Prevemos que la presión de alza continúe, la superación de los $18,80 establecerá una señal negativa. En este sentido, el soporte que podría enfrentar está ubicado en los $18,90. Mientras la resistencia se sitúa en 18,65. Sugerimos mantener posiciones", dijo Banorte.

Los retornos de los bonos del Tesoro estadounidense subían, lo que respaldaba al dólar, mientras los inversores aguardan esta semana datos clave del mercado laboral que culminarán con la divulgación el viernes de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto. La cifra puede dar pistas sobre la senda de política monetaria de la Reserva Federal. (Reporte de Manuel Farías)