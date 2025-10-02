Peso mexicano cae en segundo día cierre parcial del gobierno de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves por segunda jornada consecutiva mientras los inversionistas evaluaban el potencial impacto del cierre parcial del gobierno estadounidense.

La moneda cotizaba en 18,4152 por dólar, con una pérdida de 0,25% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, cuando retrocedió 0,34%.

El gobierno estadounidense paralizó la mayoría de sus actividades a medianoche del martes tras la suspensión de su financiación.

El cese de actividades amenazaba con retrasar la publicación el viernes de un esperado informe de la nómina no agrícola, considerado clave en los esfuerzos del mercado para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal.

Por lo pronto el miércoles se dio a conocer que el empleo en el sector privado de Estados Unidos se contrajo inesperadamente el mes pasado. (Reporte de Noé Torres)