Peso mexicano cae levemente en antesala de decisión de política monetaria de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles ligeramente, mientras los inversionistas se preparaban para conocer en el transcurso de la jornada la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con la expectativa de que inicie un ciclo de relajación de la tasa de interés clave.

La moneda cotizaba en 18,2795 por dólar, con un marginal retroceso de un 0,05% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

Se espera que el banco central estadounidense reduzca los costos de endeudamiento en al menos 25 puntos básicos, un movimiento descontado por los inversores después de que una serie de indicadores económicos mostraran un debilitamiento del mercado laboral.

Más temprano, la Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó que la construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos y los permisos para futuras edificaciones cayeron en agosto, en medio de un exceso de casas nuevas sin vender y un mercado laboral cada vez más débil, y pese a la caída de las tasas hipotecarias.

A nivel local, los mercados financieros reabren tras permanecer cerrados el martes por un feriado en conmemoración de la Independencia mexicana. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)