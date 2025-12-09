Peso mexicano cae levemente tras dato de inflación local; espera decisión de la Fed

9 dic (Reuters) - El peso mexicano descendía levemente el martes, tras un dato de inflación local que superó las expectativas del mercado, en medio de la expectativa de los mercados por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el esperado recorte de tasas.

La inflación general interanual de México avanzó en noviembre por encima de las expectativas, al igual que el índice subyacente, pero aunque las cifras generan cautela no cambian las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente la tasa clave el jueves en su próximo anuncio.

La moneda doméstica cotizaba en 18,2789 por dólar, con una pérdida del 0,12% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"El peso se deprecia luego de la publicación de la inflación al consumidor de México, correspondiente al mes de noviembre. A tasa mensual, la inflación general se ubicó en 0,66%, mostrando aceleración por tercer mes al hilo. Además, al comparar con periodos iguales, se registró la inflación más alta desde el 2021", dijo Banco Base, que espera que la inflación termine el año en un 3,9% anual.

Los mercados esperan ampliamente que la Fed recorte la tasa de interés en 25 puntos básicos al término de su reunión de dos días el miércoles, aunque hacia el futuro las perspectivas son más inciertas. (Reporte de Manuel Farías)