Peso mexicano cae levemente tras datos locales de inflación, aguarda decisión de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba ligeramente el jueves, mientras los inversionistas asimilaban cifras locales de la inflación de julio en las horas previas al anuncio de política monetaria de Banco de México.

La moneda cotizaba en 18,6180 por dólar, con una pérdida marginal de un 0,06% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, después de dos jornadas de ganancias.

El índice general de precios al consumidor se moderó el mes pasado a un 3,51%, su menor lectura desde diciembre de 2020. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,23%, por encima del objetivo oficial.

Está previsto que el banco central anuncie más tarde en el día un nuevo recorte a la tasa clave interés, aunque de menor magnitud a las últimas reducciones de medio punto porcentual que ha venido aplicado en el transcurso del año. (Reporte de Noé Torres)