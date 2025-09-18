Peso mexicano cae levemente tras decisión Fed y nuevos datos empleo EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 18 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba ligeramente el jueves, un día después de que la Reserva Federal (Fed) recortara la tasa de interés por primera vez desde diciembre, y mientras los inversionistas digerían nuevos datos del mercado laboral de Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 18,3040 por dólar, con un marginal retroceso de un 0,03% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

La Fed redujo en la víspera los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos, como anticipaba el mercado, después de que una serie de indicadores económicos mostraran un debilitamiento del mercado laboral.

En cuanto a datos, el Departamento de Trabajo informó más temprano que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo descendió la semana pasada, pero el mercado laboral se ha suavizado al disminuir tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

A nivel local, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, inicia el jueves en Ciudad de México una visita de dos días destinada a mejorar los vínculos, recientemente tensos, y a buscar un frente común en las cruciales conversaciones comerciales con Estados Unidos. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)