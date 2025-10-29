Peso mexicano cae ligeramente en antesala decisión Fed, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - El peso mexicano retrocedía marginalmente el miércoles ante un fortalecimiento global del dólar, mientras que la bolsa subía, en las horas previas a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Los mercados de futuros dan por descontado que el banco central estadounidense reducirá en 25 puntos básicos las tasas de interés en su anuncio programado para más tarde en el día y aplicará una nueva disminución al costo de los créditos en su reunión de diciembre.

* La moneda cotizaba en 18,4128 unidades, con una leve depreciación de un 0,03% frente al precio de referencial de LSEG del martes.

* En cambio, el dólar se valorizaba frente a una cesta de divisas, ayudado también por señales de que Estados Unidos y China están a punto de acordar una tregua comercial.

* "La conferencia de prensa del (presidente de la Fed, Jerome) Powell será crítica, considerando que no hemos tenido datos laborales frescos desde la última reunión y el empleo sigue siendo la variable prioritaria del banco central", dijo Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

"Los mercados estarán atentos a cualquier señal sobre el ritmo de recortes futuros y la posible pausa en el 'quantitative tightening'", agregó en una nota de análisis.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,30% a 62.983,76 puntos, en un mercado que asimilaba los últimos reportes de la temporada local de resultados corporativos del tercer trimestre, que concluyó el martes.

* Los títulos del minero Grupo México encabezaban las alzas, con un 4,22% más a 162,59 pesos, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa, que sumaban un 3,28% a 10,39 pesos.

* Por el contrario, destacaba una caída de un 5,72% a 11,86 pesos de los papeles de la aerolínea Volaris después de que Estados Unidos anunció el martes que revocó la aprobación de 13 rutas de firmas mexicanas hacia su territorio y la cancelación de vuelos combinados de pasajeros y carga.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,59%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,30%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)