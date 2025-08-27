Peso mexicano cae por avance global del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento del dólar frente a las principales divisas a medida que los inversores centraban su atención en los próximos datos económicos de Estados Unidos en busca de pistas sobre la política monetaria.

La moneda cotizaba en 18.7530 unidades, con una pérdida de un 0,54% contra los 18.6520 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

Está previsto que el jueves se den a conocer cifras estadounidenses del Producto Interno Bruto (PIB) y que el viernes se publique el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE).

Analistas coincidieron en que en el ánimo de los participantes continuaban pesando preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal tras el amago del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la institución Lisa Cook.

Un abogado de la funcionaria dijo que presentará una demanda para evitar que el mandatario la remueva del cargo en lo que podría ser el inicio de una larga disputa legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria estadounidense. (Reporte de Noé Torres)