Peso mexicano cae por escalada de violencia tras muerte de "El Mencho", impacta a sector aéreo

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - El peso mexicano se debilitó el lunes, desmarcándose de sus pares de la región, debido a preocupaciones por una escalada de violencia en el país, tras la muerte del poderoso capo de la droga, Nemesio Oseguera, "El Mencho", en una operación militar apoyada por Estados Unidos. La noticia del deceso suscitó el domingo una feroz respuesta de miembros del peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes incendiaron comercios, vehículos y bloquearon carreteras en varios estados, paralizando regiones completas de la nación latinoamericana.

La moneda cotizaba en 17.2744 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.92%, contrario al avance de las principales divisas latinoamericanas que se mantienen atentas a noticias sobre las políticas comerciales estadounidenses.

"El impacto económico de la violencia ha pasado de ser un riesgo latente a una interrupción operativa directa", afirmó Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. "Esto golpea directamente al sector turismo y servicios, pilares del PIB, y eleva fuertemente la percepción de riesgo país", agregó.

Pese a la ola de liquidaciones, analistas dijeron que el mercado ve con buenos ojos la colaboración en el operativo de Estados Unidos, que ha estado presionando a México para que aumente sus esfuerzos contra los cárteles del narcotráfico, lo que mantuvo acotado el repliegue de la moneda.

"Eso abre la puerta a que sigan acuerdos no solo en materia de seguridad, sino también en lo comercial", opinó Marco Oviedo, estratega de XP Investments. "Al final yo me quedaría con eso, y esto debería ser bueno para la moneda en los siguientes días", agregó.

La sesión estuvo marcada, además, por una revisión al alza de las cifras del PIB al cierre del año pasado, pero que aún continuó mostrando su desempeño más débil desde la pandemia.

La cautela arrastró también al mercado accionario, donde el referencial índice S&P/BMV IPC cayó un 1.21% a 70,572.69 puntos.

El declive estuvo encabezado principalmente por firmas del sector aéreo debido a la cancelación de vuelos y alertas de seguridad de países como Estados Unidos y Canadá por los disturbios, coincidieron especialistas.

Los títulos de la aerolínea Grupo Aeroméxico restaron un 7.28% a 33.25 pesos, seguidos por los de su rival Volaris, que cedieron un 6.93% a 16.24 pesos.

En tanto, los papeles del operador de aeropuertos GAP, que gestiona dos terminales aéreas en el estado Jalisco, bastión del CJNG y sede del operativo militar, disminuyeron un 5.50% a 482.94 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 8.77%, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9.24%. (Reporte de Noé Torres)