Peso mexicano cae por incertidumbre sobre publicación de datos económicos EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes arrastrado por la incertidumbre de los inversionistas sobre la publicación de datos económicos en Estados Unidos luego del prolongado cierre del Gobierno.

La moneda cotizaba en 18.3851 por dólar, con un retroceso de un 0.44% en su segunda jornada consecutiva de pérdidas, aun así, apuntaba a culminar la semana con un retorno acumulado del 0.30%.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó en la víspera que el Gobierno publicará un esperado informe sobre la situación del empleo de octubre; sin embargo, no incluirá cifras sobre la tasa de desempleo.

El funcionario no detalló la fecha de divulgación del reporte, considerado clave, junto con la inflación, para los próximos movimientos de la Reserva Federal, luego de dos recortes seguidos a la tasa clave de interés.

Por lo pronto está previsto que los funcionarios del banco central estadounidense, Jeffrey Schmid, Lorie Logan y Raphael Bostic, se presenten en diversos eventos a lo largo del día. (Reporte de Noé Torres)