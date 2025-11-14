Peso mexicano cae por menores expectativas de recortes de tasas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes, mientras que la bolsa ascendía, en medio de menores expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recorte los tipos de interés en su próximo anuncio de diciembre.

Analistas dijeron que las menores perspectivas ocurrían en medio de la incertidumbre de los inversionistas sobre la publicación de datos económicos en Estados Unidos luego del prolongado cierre del Gobierno.

* La moneda cotizaba en 18,3263 por dólar, con un retroceso de un 0,12% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. * El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó en la víspera que el Gobierno publicará un esperado informe sobre la situación del empleo de octubre, sin embargo, no incluirá cifras sobre la tasa de desempleo.

* El funcionario no detalló la fecha de divulgación del reporte, considerado clave, junto con la inflación, para determinar los próximos movimientos de la Fed.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC repuntaba un 0,41% a 62.785,30 puntos, después de dos jornadas de pérdidas.

* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban las alzas, con un 3,03% más a 44,14 pesos, seguidos por los de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, que sumaban un 2,47% a 37,31 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,75%, igual que la tasa a 20 años se oscilaba en un 9,44%. (Reporte de Noé Torres)