Peso mexicano cae por segunda jornada a la espera de Jackson Hole

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreció el martes ante un avance global del dólar en un mercado con la mirada puesta en un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) en el simposio anual de Jackson Hole a finales de la semana.

Analistas dijeron además que los inversores continúan evaluando los resultados de un encuentro la víspera entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

* La moneda cotizaba en 18,8077 unidades cerca del final de los negocios, con un retroceso de un 0,17% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, en su segunda jornada de pérdidas.

* "Ante la ausencia de indicadores económicos de relevancia, el dólar se fortalece en anticipación a las declaraciones de Powell durante el simposio económico de Jackson Hole, programado para el viernes", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis.

* La atención de los participantes también está puesta en la publicación el miércoles de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Fed y el jueves de las de Banco de México.

* A nivel local se darán a conocer además el viernes cifras clave de inflación y del Producto Interno Bruto.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganó un 0,25% a 58.462,79 puntos, aunque con un volumen de 138,8 millones de acciones negociadas, por debajo del promedio diario cercano a 200 millones de los últimos seis meses.

* Los títulos de la aseguradora Quálitas encabezaron las alzas, con un 1,93% más a 170,04 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México, que sumaron un 1,91% a 57,16 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7,40%, dos puntos base por encima de su remate previo, mientras que la del plazo a 91 días descendió tres a un 7,66%. (Reporte de Noé Torres)