Peso mexicano cae por segunda jornada con la mira en Jackson Hole

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes debido a la cautela de los inversionistas que aguardan un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) en el simposio anual de Jackson Hole a finales de esta semana.

La moneda cotizaba en 18,8577 por dólar, con un retroceso de un 0,44% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, apuntando a su segunda jornada de pérdidas.

La atención de los inversores también estaba puesta en la publicación en los próximos días de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Fed y Banco de México.

A nivel local se darán a conocer además cifras clave de inflación y del Producto Interno Bruto. (Reporte de Noé Torres)