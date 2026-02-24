Peso mexicano cae por segunda jornada tras datos locales de inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 24 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes por segunda sesión consecutiva ante un fortalecimiento global del dólar, mientras los inversionistas digerían un reporte local de inflación.

La moneda cotizaba en 17.2787 unidades, con una pérdida de 0.10%, en un mercado que continuaba evaluando las implicaciones de una ola de violencia generada tras la muerte de un poderoso capo de la droga en una operación militar.

"La persistencia de estos eventos, sin señales claras de resolverse en el corto plazo, generan incertidumbre sobre la actividad económica", dijo Banco Base. "Lo anterior tiende a traducirse en una mayor salida de capitales de activos denominados en moneda local", agregó.

Por la mañana se dio a conocer que el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de febrero a un 3.92% a tasa interanual, por encima de lo esperado. La inflación subyacente, no obstante, disminuyó inesperadamente a un 4.52%.

La atención también estaba puesta en los comentarios que ofrecerán los funcionarios de la Reserva Federal Austan Goolsbee, Lisa Cook, Raphael Bostic, Susan Collins y Christopher Waller en distintos eventos a lo largo del día. (Reporte de Noé Torres)