Peso mexicano cae por segunda sesión a la espera de Jackson Hole

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ago (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el martes, mientras que la bolsa subía, en un mercado sin rumbo con la mirada puesta en un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) en el simposio anual de Jackson Hole a finales de la semana.

Analistas dijeron además que los inversores continuaban evaluando los resultados de un encuentro la víspera entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su par ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

* La moneda cotizaba en 18,8040 por dólar, con una depreciación de un 0,15% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, apuntando a su segunda jornada de pérdidas.

* "A finales de semana se espera que el presidente de la Fed dé pistas sobre el curso que tomará la política monetaria en lo que resta del año", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

* La atención de los inversores también estaba puesta en la publicación en los próximos días de las minutas de los más recientes encuentros de política monetaria de la Fed y Banco de México.

* A nivel local se darán a conocer además cifras clave de inflación y del Producto Interno Bruto.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganaba un 0,27% a 58.475,95 puntos.

* Los títulos de Kimberly-Clark de México, dedicada a la fabricación de productos para el cuidado personal, encabezaban las alzas, con un 2,62% más a 36,79 pesos, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable , que sumaban un 1,58% a 52,79 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 41.200 millones de pesos (US$2191 millones) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres)