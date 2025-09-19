Peso mexicano cae por tercera sesión tras alcanzar su mejor nivel en más de un año

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes por tercera jornada consecutiva ante un avance generalizado del dólar, mientras los inversionistas continuaban asimilando la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana de recortar los tipos de interés.

La moneda cotizaba en 18,3908 unidades, con una pérdida de 0,21%, en un mercado también atento a los resultados de una conversación telefónica entre los líderes de Estados Unidos y de China, Donald Trump y Xi Jinping.

"Es probable que en la sesión también se observe mayor volatilidad en los mercados financieros, debido a que es 'Triple Witching Day'", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis. "Esto también ocasiona que el dólar se fortalezca y pierda terreno el peso", agregó.

En las últimas tres jornadas, la divisa mexicana sumaba un retroceso de 0,6% después de haberse fortalecido el miércoles hasta 18,1930 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado.

"Esperamos que la presión de alza prevalezca, tras superar el soporte ubicado en 18,35. En este sentido, el siguiente técnico superior que pondrá a prueba se localiza en 18,50", dijo Grupo Financiero Banorte. (Reporte de Noé Torres)