Peso mexicano cae por tercera sesión tras débiles datos del PBI local
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves ante un fortalecimiento global del dólar y luego de conocerse que la economía local se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo esperado.
La moneda cotizaba en 18,5606 unidades, con un retroceso de un 0,43%, en su tercera jornada de pérdidas, también presionada por menores expectativas de un nuevo recorte de tasas en diciembre por parte de la Reserva Federal.
Los inversionistas además sopesaban los resultados de un acuerdo comercial entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, luego de sostener un encuentro en Corea del Sur.
En México se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió una caída de un 0,3% frente al segundo trimestre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares. A tasa interanual, la economía se redujo un 0,2% en cifras originales. (Reporte de Noé Torres)
