Peso mexicano cae presionado por fortaleza del dólar, perfila leve retroceso semanal

CIUDAD DE MÉXICO, 19 dic (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el viernes presionado por un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de que el Banco de Japón aumentó los tipos de interés a niveles nunca vistos en tres décadas.

La moneda cotizaba en 18.0177 unidades, con una pérdida de 0.13% frente a los 17.9940 pesos del precio de referencia de LSEG del jueves. En la semana acumulaba un marginal retroceso de 0.07%.

"Es importante remarcar que una mayor tasa de interés en Japón debilita el atractivo de mantener posiciones de carry trade, lo que puede presionar al tipo de cambio al alza en las próximas semanas, pues estas posturas no se revierten de forma inmediata", dijo Banco Base en una nota de análisis.

A nivel local, Banco de México anunció en la víspera una disminución de un cuarto de punto a su tasa clave, la decimotercera desde que comenzó a reducirlos el año pasado; sin embargo, modificó su guía prospectiva ofreciendo señales de que pausaría su ciclo de suavización monetaria. (Reporte de Noé Torres)