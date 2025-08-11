Peso mexicano cae tras dato producción industrial local, avance del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) - El peso mexicano descendía el lunes en medio de un alza generalizada del dólar en los mercados externos, tras datos que mostraron una caída en la producción industrial a nivel local.

La moneda cotizaba en 18.6260 por dólar, con un descenso de un 0,33% frente a las 18.5650 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes, tras anotar una ganancia semanal.

"La atención de los mercados esta semana estará en la inflación de julio en EE.UU. Estimamos 0,2% m/m, con lo cual la tasa anual subiría a 2,8% desde 2,7%. Estaremos muy pendientes a los bienes dentro de la subyacente ante temores de aumentos por la imposición de aranceles", dijo Banorte.

Los mercados también están atentos al plazo de una tregua comercial entre Estados Unidos y China que expira el 12 de este mes. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)