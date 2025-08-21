Peso mexicano cae tras dato semanal ayuda por desempleo EEUU, aguarda minuta Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves ante un avance global del dólar luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo aumentó la semana pasada a un máximo de unos tres meses. La moneda cotizaba en 18,7596 unidades, con una pérdida de un 0,10%, en el comienzo del simposio económico de Jackson Hole, en el que participarán importantes banqueros centrales, entre ellos, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell. Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 11.000 -su mayor alza desde fines de mayo-, a una cifra desestacionalizada de 235.000, en la semana finalizada el 16 de agosto. Economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 225.000. A nivel local, la mirada estaba puesta en la publicación más tarde en el día de la minuta del más reciente encuentro de política monetaria de Banco de México, en el que la junta de gobierno moderó la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés. Más temprano se dio a conocer que las ventas al por menor en el país latinoamericano disminuyeron inesperadamente en junio contra el mes previo. (Reporte de Noé Torres)