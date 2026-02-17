Peso mexicano cae tras datos de la actividad manufacturera EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 17 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el martes después de conocerse que la actividad fabril de Estados Unidos cayó en febrero aunque menos de lo esperado, mientras los inversores se preparaban para las intervenciones de autoridades de la Reserva Federal (Fed) durante el día.

La moneda cotizaba en 17.1997 unidades, con una pérdida de un 0.22%, a medida que el dólar estadounidense se valorizaba frente a una cesta de divisas internacionales.

El índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, cayó a 7.1 desde un 7.7 mostrado en enero. Un sondeo de Reuters entre analistas anticipaba que la cifra se situara en febrero en 7.0.

Para el resto de la jornada está previsto que los funcionarios de la Fed Michael Barr y Mary Daly se presenten en diversos eventos. (Reporte de Noé Torres)