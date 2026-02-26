Peso mexicano cae tras datos laborales, aguarda informe trimestral Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el jueves después de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo aumentó la semana pasada aunque por debajo de lo esperado.

La moneda cotizaba en 17,1865 por dólar, con una pérdida de un 0,16%, en un mercado también a la espera de los comentarios que ofrecerá más tarde en el día la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, Michelle Bowman, quien testificará ante un comité del Senado.

A nivel local, está previsto que Banco de México presente su informe trimestral con actualizaciones de sus perspectivas para la economía y la inflación, además sus funcionarios podrían ofrecer pistas sobre los próximos movimientos de la entidad, después de que pausó su ciclo de recortes a la tasa clave. (Reporte de Noé Torres)