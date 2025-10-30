LA NACION

Peso mexicano cae tras débiles datos del PBI local, bolsa se repliega

CIUDAD DE MÉXICO, 30 oct (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves ante un fortalecimiento generalizado del dólar y luego de conocerse que la economía local se contrajo en el tercer trimestre.

La bolsa, a su vez, se replegó debido a una toma de beneficios, después de tres jornadas de ganancias que la llevaron a alcanzar en la víspera nuevos máximos históricos.

* La moneda cerró en 18,5220 por dólar, con un retroceso de un 0,22%, también presionada por declaraciones del jefe de la Fed, Jerome Powell, quien puso en duda en la víspera las perspectivas de un nuevo recorte de tasas en diciembre.

* El peso mexicano hiló tres sesiones de pérdidas, con los inversores sopesando, además, los alcances de una tregua comercial entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tras sostener un encuentro en Corea del Sur.

* En México se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre julio y septiembre, luego de dos trimestres de leve crecimiento, lastrado por un deterioro del sector industrial.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC cayó un 0,73% a 62.889,86 puntos, después avanzar el miércoles a un récord de 63.540,28 unidades.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron el ajuste, con un declive de un 5,75% a 16,88 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, que restaron un 3,64% a 44,75 pesos.

* En el mercado de deuda, el banco central asignó 16.500 millones de pesos (US$891 millones) en bonos a 5 y 30 años a través de una subasta sindicada. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)

