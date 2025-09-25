Peso mexicano cae tras decisión Banxico, acciones de Minera Frisco se disparan

CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El peso mexicano se depreció el jueves después de que el banco central redujo su tasa clave en un cuarto de punto, como esperaba el mercado, y afirmó que hacia adelante valorará la aplicación de recortes adicionales.

La decisión llevó a los tipos de interés a 7,5%, su nivel más bajo desde mediados de 2022, como parte de un ciclo de reajustes después de haberlos colocado en un techo histórico de 11,25%.

* La moneda culminó la sesión en 18,4672 unidades, con un retroceso de 0,33%, en medio de un fortalecimiento del dólar frente a una cesta de divisas luego de la divulgación de cifras mejores a lo previsto de la economía estadounidense.

* Entre otros datos, por la mañana se dio a conocer que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de apoyo por desempleo cayó la semana pasada. Otro reporte mostró que el PBI de la mayor economía del mundo creció más rápido de lo que se pensaba en el segundo trimestre.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC avanzó un marginal 0,06% a 61.945,04 puntos, muy cerca de sus máximos históricos.

* Los títulos de Grupo México encabezaron las alzas, con 2,97% más a 147,23 pesos, seguidos por los de Grupo Carso, que sumaron 2,77% a 131,72 pesos.

* Fuera del índice destacó un salto de 17,66% a 7,93 pesos de los papeles de Minera Frisco. El abrupto movimiento llevó a la Bolsa Mexicana de Valores a suspender momentáneamente sus negociaciones durante el día.

* La empresa dijo que desconocía las causas de la subida y la atribuyó a condiciones propias del mercado, según un comunicado. Las acciones acumularon 11 días seguidos de ganancias, alcanzando niveles no vistos desde 2018.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendieron dos puntos base a 8,52%, mientras que la tasa a 20 años subió uno a 9,18%. (Reporte de Noé Torres)