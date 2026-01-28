Peso mexicano cae tras decisión Fed, bolsa supera brevemente los 70.000 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - El peso mexicano se depreció el miércoles después de tres sesiones de ganancias, mientras que la bolsa subió a un nuevo récord máximo de 70.000 puntos, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuvo estables las tasas, en línea con las estimaciones. En su conferencia de prensa luego de la declaración, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, echó por tierra la idea de que la entidad pueda subir los tipos de interés.

* La moneda cotizaba en 17.1849 por dólar en la recta final de los negocios, con un retroceso de un 0.33% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, cuando llegó a fortalecerse hasta 17.1110 pesos, un nivel no visto desde junio de 2024.

* "Desde mi punto de vista, la Fed no tiene prisa", opinó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

"Powell busca evitar un recorte prematuro que pueda reactivar la inflación. Mientras la economía se mantenga firme y la inflación no muestre una convergencia más clara hacia el 2%, la Fed preferirá mantenerse en pausa y observar", agregó.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, ascendió un 1.57% a 69.960,09 puntos, según datos preliminares de cierre.

* Durante la jornada llegó a anotar un máximo histórico de 70.037,79 unidades, en un mercado también con la mira puesta en los reportes de resultados del cuarto trimestre. * Entre las firmas con mejor desempeño en la sesión destacó Grupo Financiero Banorte cuyas acciones ganaron un 5.21% a 199.97 pesos, después de que divulgó en la víspera su informe trimestral. * La mañana del miércoles la compañía dio a conocer que espera una utilidad neta para 2026 de entre 62.000 y 64.000 millones de pesos mexicanos. * Fuera del índice, los títulos de Minera Frisco se dispararon un 29.03% a 14.40 pesos. La empresa dijo en un comunicado que desconocía las causas del abrupto movimiento, aunque lo atribuyó a "condiciones propias del mercado".

* En las últimas semanas, los precios de los metales han estado registrando fuertes subidas, impulsando el desempeño del sector.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó dos puntos base a un 8.95%, igual que la tasa a 20 años que culminó el día en un 9.32%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)