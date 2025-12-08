Peso mexicano cae tras máximos del año, bolsa sube leve en negociación volátil

8 dic (Reuters) - El peso mexicano caía el lunes en medio de un alza del dólar en los mercados externos y luego de tocar en la sesión previa máximos del año, al tiempo que la bolsa subía leve en una sesión volátil mientras los inversores ya se concentraban en la reunión de la Reserva Federal de esta semana.

* La moneda local acumuló ganancias frente al dólar la semana pasada y el viernes alcanzó su mayor nivel desde julio del año pasado, en medio de las expectativas de que la Fed recorte las tasas de interés.

* Sin embargo, el índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a seis monedas pares, subía levemente en la sesión encontrando cierto soporte después de una semana de bajas.

* Los operadores ven alrededor del 90% de probabilidades de que la Fed recorte el costo del crédito al final de su reunión de dos días el miércoles, pero el escenario a futuro es más incierto. En Estados Unidos también se aguardan datos de empleo y de vivienda, entre otros.

* A nivel local, esta semana se esperan datos de inflación y el jueves Banxico presenta el informe de Economía Regional.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2550 por dólar, con una depreciación del 0.53% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

* "Técnicamente, vemos un mercado de mediano plazo que tocó la sobreventa extrema cuando el mercado se acercó en 18.15 aunque hoy ésta se ubica en niveles de 35 puntos lo que abre la puerta tanto para un regreso leve y una profundidad hacia el objetivo en 18.10", dijo Kapital Grupo Financiero en un reporte.

"De manera inicial se tienen 18.15/18.25 como niveles inmediatos de soporte y resistencia y las extensiones se observan en 18.10/18.30, respectivamente", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, subía un 0.28% a 63.555,83 puntos, tras cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

* Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP trepaban un 3.94% a 430.18 pesos y lideraban las alzas del mercado, mientras que los del operador del mercado bursátil Grupo BMV sumaban un 2.74% a 36.39 pesos. Por el lado de las bajas destacaban los papeles de Gentera que perdían un 2.52% a 43.68 pesos y los del Grupo Financiero Banorte que cedían un 2.32% a 171 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 15 puntos básicos al 8.84%, mientras que la tasa a 20 años sumaba también 15 puntos básicos al 9.37%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)