Peso mexicano cae y bolsa avanza por expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y dato de inflación

24 nov (Reuters) - El peso mexicano descendía el lunes, mientras que la bolsa avanzaba con fuerza, por un alza de las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre y una cifra de inflación local por sobre lo esperado que no cambió la perspectiva de una relajación monetaria de Banxico.

* El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó el lunes a otras autoridades monetarias del organismo respecto a dejar la puerta abierta a un recorte de tasas de interés en la reunión de diciembre. Las declaraciones de la semana pasada del influyente jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, iniciaron un giro en las expectativas de los mercados.

* Los operadores de futuros de fondos federales elevaron a un 80% la probabilidad de una reducción por parte de la Fed, un fuerte giro frente a la semana previa.

* En el frente interno, la inflación general de México repuntó en la primera mitad de noviembre más de lo que se esperaba, después de dos quincenas de declive, impactada en parte por la persistencia del índice subyacente, según analistas.

* Sin embargo, los datos no variaron la opinión en el mercado sobre que Banxico recorta el costo del crédito en su encuentro de diciembre.

* "Preocupa la renuencia en la inflación subyacente pese a la debilidad económica, y su panorama no ha mejorado. Por su parte, Banxico ha asumido una postura monetaria neutral y en su último comunicado aseveró que 'valorará recortar la tasa de referencia'. Con todo lo anterior, consideramos que el de diciembre podría ser el último movimiento de este ciclo de bajas en tasas de interés", dijo Ve por Más en una nota.

* En esa línea, Citi prevé que el banco central de México reducirá su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos el 18 de diciembre, aunque sus analistas afirmaron en una nota que recortes posteriores "dependerán más de los datos".

* La moneda doméstica cotizaba en 18,508 por dólar, con una depreciación del 0,31% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

* "Prevemos que la presión ascendente continúe, la superación del soporte ubicado en $18,55 fortalecerá la depreciación. En este sentido, el apoyo que podría buscar se localiza en $18,65. Por otro lado, la resistencia está ubicada en $18,35. Sugerimos mantener posiciones. Los principales niveles de resistencia se localizan en $18,35, $18,25 y $18,15; con soporte en $18,55, $18,65 y $18,77. Para hoy, esperamos una oscilación entre $18,38 y $18,53", dijo Banorte.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, avanzaba un 0,87%, a 62.417,45 puntos, luego de trepar más de un 1% previamente en la sesión, en línea con los avances de Wall Street.

* Los títulos de Gentera encabezaban el avance, con un alza del 4,29%, a 44,48 pesos, seguidos por los del operador del mercado bursátil Grupo BMV, que sumaban un 4,05% a 36 pesos.

* En renta fija, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizaba con un rendimiento del 8,84%, frente al 8,82% del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofrecía un retorno de 9,425%, que se compara con el 9,4% de la sesión previa.

(Reporte de Manuel Farías, Editado por XXX)