Peso mexicano cae y bolsa sube en medio de cifras económicas locales y perspectivas de tasas de la Fed

21 nov (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el viernes mientras que la bolsa subía durante una sesión volátil en línea con Wall Street, en medio de débiles cifras de la economía local y las perspectivas sobre la senda de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* El Producto Interno Bruto local se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial, que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

* El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto de estadística, INEGI.

* Tras las cifras, Banamex redujo su estimación de crecimiento del PIB para 2025 a un 0.2% frente al 0.4% previo.

* Mientras, comentarios del jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, de que el banco central estadounidense todavía puede recortar las tasas de interés "a corto plazo" sin poner en riesgo su objetivo de inflación, llevaron a operadores a aumentar sus apuestas a una reducción del costo del crédito en diciembre.

* Sin embargo, aún hay una serie de responsables monetarios de la Fed que han expresado sus dudas a la necesidad de una nueva rebaja, debido a la alta inflación, después de las reducciones de 25 puntos básicos en septiembre y octubre.

* Las minutas de la última reunión de Banxico divulgadas la víspera, en tanto, fueron consideradas de tono moderado, lo que llevó al mercado a consolidar las expectativas de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes.

* Bajo ese escenario, la moneda doméstica cotizaba en 18.4756 por dólar, con una baja del 0.53% frente al precio de referencia de LSEG del jueves.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN es afectado por el avance del dólar, ante un mayor nerviosismo en el mercado, así como por los débiles datos locales, que refuerzan la narrativa de desaceleración en la economía", dijo la correduría Monex.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, subía un 0.87%, a 62.209,64 puntos, tras avanzar casi un 1% y cotizar con leves bajas durante la sesión.

* Los títulos del gigante de medios Grupo Televisa encabezaban el avance, con un alza del 4.53% a 10.37 pesos, tras una fuerte baja en la víspera. Mientras, los papeles del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) sumaban un 3.07% a 419.52 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cotizaba estable al 8.75%, mientras que la tasa a 20 años descendía 6 puntos básicos, a un 9.36%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)