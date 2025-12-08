Peso mexicano cae y bolsa sube levemente, con mercados pendientes de decisión Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 8 dic (Reuters) - El peso mexicano retrocedió el lunes tras haber cerrado la semana anterior con máximos del año, mientras que la bolsa avanzó ligeramente en medio de la expectación de los inversionistas respecto a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal Fed estadounidense esta semana.

* En noviembre los puestos de trabajo en el país alcanzaron los 22.837.768, un nuevo máximo, y hubo un incremento de 48.595 empleos formales respecto al mes anterior, equivalentes a un alza mensual de 0.21%, reportó el Gobierno el lunes.

* "Considerando que en diciembre tienden a destruirse alrededor del 1.7% del registro total de empleo por factores estacionales, de observarse un comportamiento similar este año es probable que en todo 2025 se reporte una creación de empleo cercana a 210.000 posiciones laborales", dijo Banco Base en una nota de análisis.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2539 por dólar hacia el final de la sesión, con una depreciación del 0.53% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

* "Durante la semana, el comportamiento del USD/MXN estará influenciado por la decisión de política monetaria de la Fed y la actualización de sus proyecciones económicas", dijo Monex.

* "El dólar (USD) enfrenta presiones por el optimismo de los inversores sobre un posible recorte de 25 pb al rango objetivo de los fondos federales por parte del FOMC, mientras que los inversores centrarán su atención en las proyecciones económicas para el próximo año", agregó.

* A nivel local, esta semana se esperan también datos de inflación y el jueves Banxico presenta el informe de Economía Regional.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, subió preliminarmente un 0.23% a 63.521,63 puntos, tras cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

* Los títulos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) treparon un 4.83% a 433.88 pesos, mientras que por el lado de las bajas destacaron los papeles del Grupo Financiero Banorte que cedieron un 3.36% a 169.18 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió 14 puntos básicos al 8.83%, mientras que la tasa a 20 años sumó 16 puntos básicos al 9.38%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández; Editado por Manuel Farías)