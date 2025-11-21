Peso mexicano cede ante avance del dólar y tras dato PIB local

21 nov (Reuters) - El peso mexicano descendía el viernes en medio de una fortaleza del dólar y tras datos que mostraron que la economía mexicana se contrajo en el tercer trimestre.

La moneda doméstica cotizaba en 18.4590 por dólar, con una pérdida del 0.43% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

La economía de México se contrajo en el tercer trimestre en línea con lo que se había estimado preliminarmente, debido a un débil desempeño del sector industrial que opacó una revisión positiva tanto de las actividades agropecuarias como de los servicios.

El PIB cayó un 0.3% frente al periodo abril-junio, según cifras desestacionalizadas divulgadas el viernes por el instituto de estadística, Indec, confirmando una lectura anticipada proyectada a finales de octubre.

"Hoy, el peso se debilita significativamente, considerando el impulso alcista del dólar y los débiles datos del PIB de México al tercer trimestre del año", dijo la correduría Monex en una nota. (Reporte de Manuel Farías, editado por Natalia Ramos)