Peso mexicano cede fuerza tras minuta de banco central, presionan tensiones geopolíticas

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb (Reuters) - El peso mexicano retrocedía el jueves después de que la minuta del más reciente encuentro de Banco de México mostró que la Junta de Gobierno observa impactos temporales en la inflación de los nuevos impuestos a algunos productos y aranceles a China

Según las actas, si bien el efecto de las medidas ha sido hasta ahora "reducido y focalizado", existe incertidumbre sobre la velocidad y la magnitud con las que se materializará el traspaso del incremento de aranceles a precios. La moneda cotizaba en 17.2398 unidades, con una depreciación de un 0.22%, a medida que el dólar estadounidense ganaba terreno frente a una cesta de divisas, en medio de crecientes preocupaciones sobre un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán

"Anticipamos un sentimiento de cautela por parte de los inversionistas, protegiéndose ante un potencial conflicto en Medio Oriente", dijo Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis. El mercado también sopesaba las implicaciones de una serie de datos económicos divulgados en Estados Unidos, entre ellos, un esperado reporte que mostró que las peticiones de nuevos apoyos por desempleo se situó la semana pasada por debajo de lo previsto. "Ello se alinea con la reciente estabilización de la generación de empleo y los comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal, reforzando la expectativa de menores riesgos a la baja para el mercado laboral", destacaron analistas de Monex Grupo Financiero

El peso mexicano apuntaba a su segunda jornada en declive luego de haberse aproximado brevemente a la barrera de 17 unidades, un nivel no visto desde junio de 2024

La bolsa se negociaba estable en torno a 70.900 puntos, después de tres jornadas de pérdidas, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

Destacaba una caída de un 6.84% a 316.50 pesos de las acciones de Gruma, dedicada a la producción de tortillas y harina de maíz, tras publicar en la víspera un débil informe trimestral

Por el contrario, los títulos de la productora de alimentos Grupo Herdez se disparaban un 8.79% a 82.15 pesos, luego de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía cuatro puntos básicos a un 8.78%, mientras que la tasa a 20 años ascendía nueve, a un 9.25% (Reporte de Noé Torres)