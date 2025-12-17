Peso mexicano cede terreno desde su mejor nivel en año y medio; bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 17 dic (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa retrocedían el miércoles por un ajuste de posiciones en la jornada previa a la decisión de política monetaria de Banco de México, que se espera ampliamente que anuncie un nuevo recorte a su tasa clave.

* La moneda se negociaba en 18,0208 por dólar, con una depreciación de un 0,37% después de una racha de seis jornadas de ganancias que lo llevaron a alcanzar niveles no vistos desde julio del año pasado. * El repliegue del peso estaba en línea con un fortalecimiento generalizado de la divisa estadounidense, en una sesión marcada por comentarios de funcionarios de la Reserva Federal. * Por la mañana el gobernador del banco central estadounidense Christopher Waller dijo que aún hay margen para recortar las tasas de interés, debido la preocupación por el debilitamiento del mercado laboral.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,51% a 62.909,88 puntos, revirtiendo las ganancias con las que inició la jornada.

* La bolsa apuntaba a su tercera sesión de pérdidas después de haber alcanzado un récord histórico de 65.250 unidades.

* Los títulos de la embotelladora y minorista FEMSA encabezaban el retroceso, con un 2,27% menos a 179,55 pesos, seguidos por los de la farmacéutica Genomma Lab, que restaban un 2,39% a 17,59 pesos. * Por el contrario, destacaba un avance de un 5% de las acciones de la firma de alimentos Sigma Foods, la actual denominación del otrora conglomerado Alfa, en su primer día cotizando bajo su nueva clave de pizarra.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba cuatro puntos base a un 9,06%, mientras que la tasa a 20 años descendía uno, a un 9,49%. (Reporte de Noé Torres)