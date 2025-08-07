Peso mexicano cierra estable tras decisión Banxico, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ago (Reuters) - El peso mexicano cerró estable el jueves, borrando sus pérdidas iniciales, después de que el banco central moderó la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés, como esperaba el mercado.

La reducción de un cuarto de punto porcentual llevó el costo de los créditos a su menor nivel en tres años, en una decisión dividida de la junta de gobierno, que dijo, además, que hacia adelante valorará la implementación de recortes adicionales.

* La moneda cerró en 18.6050 por dólar, casi sin cambios frente a las 18.6060 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

* "Era una decisión ampliamente descontada, no hubo sorpresas en el comunicado", dijo a Reuters Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex Grupo Financiero.

"Lo que estamos esperando es que continúen en las reuniones que restan de este año anunciándose recortes de 25 puntos base", agregó.

* Datos publicados más temprano en el día mostraron que la inflación general de México desaceleró en julio a su nivel más bajo desde finales de 2020, aunque la tasa subyacente se mantuvo por encima de la meta oficial.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1,94% a 58.260,88 puntos, en su tercera jornada de ganancias.

* Los títulos de la minorista Wal-Mart de México encabezaron las alzas, con un 6,29% más a 57,27 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaron un 5,25% a 577,13 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cuatro puntos base a un 9,05%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9,70%. (Reporte de Noé Torres)