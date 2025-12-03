Peso mexicano con pocos cambios, bolsa cae mientras inversores analizan datos

3 dic (Reuters) - El peso mexicano cotizó estable el miércoles, pese a la debilidad del dólar a nivel externo, al tiempo que la bolsa cedió sus alzas previas y cayó, mientras los inversores analizaban datos y cifras locales y en Estados Unidos.

* El Gobierno de México anunció el miércoles que aumentará el salario mínimo en un 13% en 2026, continuando con una serie de incrementos sustanciales al salario base realizadas por administraciones de izquierda en los últimos años.

* La inversión de las empresas en México cayó un 0.3% en septiembre frente a agosto, dijo el Indec, que agregó que la inversión fija bruta cayó un 6.7% en septiembre a tasa anual.

* A nivel externo, el índice dólar retrocedió en la sesión ante las apuestas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de este mes, y ahora también más adelante, ya que el mercado anticipa que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, quien se inclina por una política monetaria más laxa, sería el nuevo presidente del banco central.

* En cuanto a datos, las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre, según el informe de empleo ADP, mientras que la actividad del sector servicios se mantuvo estable en noviembre, con el empleo aún moderado y los precios de los insumos elevados.

* Bajo ese escenario, la moneda doméstica cotizó hacia el cierre en $18.2700 por dólar, con un alza del 0.03% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* "El tipo de cambio se mantiene por debajo del nivel clave de $18.30 por dólar, evidenciando que las presiones a la baja se están fortaleciendo", dijo Banco Base en un reporte.

* "Cabe mencionar que el tipo de cambio se está acercando al mínimo del año de $18.2008 por dólar, alcanzado el 17 de septiembre. Lo anterior implica que el mercado podría aprovechar para la toma de coberturas cambiarias y la compra anticipada de dólares, lo que podría ocasionar una corrección al alza", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, bajó preliminarmente un 0.27% a 63.648,76 puntos, luego de moverse entre alzas, bajas y permanecer estable durante la sesión.

* "Hace un par de días, el S&P/BMV IPC se ubicaba cercano a 64.000 puntos y a tan solo 0.6% del máximo histórico del año de 64.409 puntos (nivel de cierre); sin embargo, ayer y hoy vemos condiciones que lo pueden llevar a un proceso de consolidación de corto plazo", dijo la correduría Monex, que proyectó que el índice alcanzaría los 68.500 puntos para finales de 2026.

* Los puntos que Monex resaltó para mirar hacia el cierre de este año y del próximo son el entorno de expectativas económicas, que se mantenga la revalorización de sectores clave, recuperación del sector consumo, el efecto cambiario y evaluar la valuación del índice.

* Los títulos de América Móvil cayeron un 3.23% a $19.79 pesos y lideraron los descensos del mercado, junto a los papeles de la embotelladora Arca Continental que perdieron un 2.21% a $185.01 pesos. Las acciones del Grupo Cementos de Chihuahua, en tanto, treparon un 3.82% a $194.66 pesos, y dieron soporte al mercado.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cayó 8 puntos básicos al 8.72%, mientras que la tasa a 20 años cedió 2 puntos básicos al 9.29%. (Reporte de Manuel Farías, editado por Natalia Ramos)