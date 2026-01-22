Peso mexicano consolida por debajo de 17,50/dólar, bolsa alcanza nuevo récord máximo

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - El peso mexicano mostró pocos cambios el jueves, estabilizándose por debajo de la barrera de 17.50 por dólar, mientras que la bolsa subió a un nuevo máximo histórico, luego de la divulgación de una serie de sólidos datos económicos en Estados Unidos. Entre las cifras destacó una revisión al alza del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, mientras que otro informe reveló que el gasto de los consumidores aumentó con solidez en noviembre y octubre. A su vez, las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se incrementaron menos de lo esperado.

* La moneda se negociaba en 17.4610 unidades en la recta final de la sesión, casi sin cambios frente a las 17.4680 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles, a medida que el dólar estadounidense se debilitó frente a una cesta de divisas referenciales.

* El peso mexicano consolidaba en sus mejores niveles desde junio de 2024 y algunos especialistas creen que aún tendría espacio para seguir ganando terreno en caso de lograr perforar el nivel clave de 17.42 por dólar.

* "Para el inversionista y trader, esto es simple, el mercado está en modo espera. Cuando el dólar/peso mexicano entra en este tipo de comportamiento, suele respetar rangos técnicos y moverse de forma más ordenada dentro del canal del día", afirmó Diego Albuja, analista de la firma ATFX Latam.

"Mientras no aparezca un catalizador macro importante, lo más probable es que el tipo de cambio siga lateral, con soporte en 17.44–17.45 y resistencia en 17.50–17.52", agregó.

* Por lo pronto, los inversores encontraron señales positivas adicionales en un cambio de discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus planes para tomar el control de Groenlandia, un tema que ha mantenido en vilo a los mercados en los últimos días.

* El mandatario afirmó el jueves que los detalles de un acuerdo sobre la isla ártica aún se estaban elaborando, un día después de que abandonara sus amenazas arancelarias contra las naciones europeas que se oponen a su propósito y descartara tomar el territorio por la fuerza.

* A nivel local se dio a conocer que los precios al consumidor aumentaron durante la primera quincena de enero, aunque menos de lo previsto, manteniendo las perspectivas de que Banco de México pondrá en pausa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

* En su quinta jornada de ganancias, la bolsa subió un 0.41% a 68,315.28 puntos, según datos preliminares de cierre. Durante el día llegó a alcanzar las 68,799.70 unidades, un nuevo récord máximo histórico.

* La atención de los participantes está puesta además en la publicación de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Está previsto que en cualquier momento de la tarde, Kimberly-Clark de México divulgue su informe trimestral. Sus títulos culminaron en 40.58 pesos, con un avance del 3.65%.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años cayó 13 puntos básicos a un 9.08%, igual que la tasa a 20 años que se terminó en un 9.43%. (Reporte de Noé Torres)