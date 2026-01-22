Peso mexicano consolida por debajo de 17,50/dólar tras datos locales de inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - El peso mexicano mostraba pocos cambios el jueves, consolidando por debajo de la barrera de 17.50 por dólar, luego de un reporte local de inflación que mantenía las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

La moneda cotizaba en 17.4733 unidades, con un marginal retroceso de un 0.03%, en un mercado también a la espera de conocer una serie de datos económicos en Estados Unidos, entre ellos, el gasto del consumidor de noviembre y la estimación final del PIB del tercer trimestre.

"Sugerimos mantener posiciones", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis. "Esperamos que la recuperación continúe, la perforación del 17.42 fortalecerá la apreciación. En este sentido, la resistencia que buscaría está ubicada en 17.35. Por otro lado, el soporte se sitúa en 17.62", agregó.

A nivel local se dio a conocer que el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de enero a un 3.77% a tasa interanual, después de dos periodos continuos en descenso. La inflación subyacente también avanzó a un 4.47%, luego de haberse moderado en las dos quincenas anteriores. (Reporte de Noé Torres)