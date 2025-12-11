Peso mexicano cotiza en máximos de julio del año pasado; bolsa escala a máximos récord intradía tras Fed

11 dic (Reuters) - El peso mexicano subía el jueves para alcanzar sus máximos desde julio del año pasado y cerca de perforar la marca de 18 por dólar, mientras que la bolsa se disparaba para registrar máximos históricos intradía, luego del esperado recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense.

* La Fed rebajó las tasas de interés el miércoles, en otra votación dividida, y los inversores se habían posicionado para un "recorte restrictivo", aunque finalmente las proyecciones y los comentarios del presidente del organismo, Jerome Powell, resultaron más moderados de lo esperado por los mercados.

* Como consecuencia, el índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0.35% en la jornada.

* "El FOMC recortó las tasas 25pb de cara a los crecientes riesgos a la baja para el empleo, pero señaló una pausa en enero. El resumen de proyecciones económicas indica un recorte de 25 pb en 2026 y uno en 2027, en medio de pocos cambios en las proyecciones de inflación y desempleo, Esperamos dos recortes en 2026, en línea con algunos comentarios moderados de Powell", dijo Barclays en un reporte.

* Powell afirmó también que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump eran los que causaban "la mayor parte del rebasamiento de la inflación", reiterando su expectativa de que el impacto de los gravámenes en la inflación probablemente sea un "aumento de precios de una sola vez".

* "El mercado sigue asimilando el discurso de Powell y la decisión de la Fed de comprar instrumentos del Tesoro a corto plazo, lo que implica mayor liquidez. Con esto, el mercado anticipa un recorte en la tasa de 55 puntos base en 2026, es decir, al menos dos recortes de 25 puntos base en el año, por encima de la expectativa de la Fed de solamente un recorte", dijo Banco Base.

* A nivel local, la gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez dijo que ella y los otros miembros de la junta de gobierno del organismo valorarán recortar la tasa en la decisión de política monetaria de la próxima semana. Subrayó un aumento de los riesgos internos, como "el deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía nacional, seguido de una inflación mayor a la esperada y del deterioro de las finanzas públicas".

* Mientras, los legisladores en el país aprobaron aranceles a productos importados de China y otras naciones asiáticas. Los gravámenes entrarán en vigor desde el próximo año.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.0059 por dólar, con un alza del 0.83% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, cotizando en su mejor nivel desde finales de julio del año pasado.

* "La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense... de acuerdo con su índice ponderado", agregó Banco Base.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, se disparaba un 1.76% a 64,527.56 puntos, tras anotar un máximo récord intradía de 64,531.06 unidades.

* Los títulos de Grupo México trepaban un 5.29% a 174.33 pesos y lideraban las alzas del mercado, al tiempo que los papeles del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP escalaban un 4.10% a 458.78 pesos.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía 7 puntos básicos al 8.99%, mientras que la tasa a 20 años cotizaba estable al 9.52%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Juana Casas)