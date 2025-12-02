Peso mexicano cotiza estable a la espera de datos

2 dic (Reuters) - El peso mexicano cotizaba estable el martes, en medio de una estabilidad del dólar en los mercados externos, a la espera de datos de empleo e inflación de esta semana en Estados Unidos que podrían dar pistas sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

La moneda doméstica cotizaba en 18,2852 por dólar, con una ganancia del 0,08% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

"El peso inicia la sesión con una ligera apreciación... El dólar estadounidense también opera casi sin cambios, mostrando una apreciación del 0,03%, de acuerdo con su índice ponderado... Esto sucede luego de que ayer el dólar tocara un mínimo no visto desde el 14 de noviembre", dijo Banco Base.

Los mercados aguardaban un discurso por la noche del presidente de la Fed, Jerome Powell, pero no se refirió a la política monetaria. (Reporte de Manuel Farías)