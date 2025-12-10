Peso mexicano cotiza estable a la espera de decisión Fed

10 dic (Reuters) - El peso mexicano cotizaba con pocos cambios el miércoles, a la espera de la decisión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en que los mercados descuentan un recorte de tasas de interés pero esperan ver las señales hacia el futuro del banco central.

La moneda doméstica cotizaba en 18.1893 por dólar, con una baja del 0.05% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

El tipo de cambio muestra "pocos cambios, pues se percibe cautela en el mercado en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para hoy... en donde se espera un recorte de la tasa de interés de 25 puntos base a un rango de 3.50% a 3.75%", dijo Banco Base.

"La cautela del mercado se debe a que, a la par del anuncio de política monetaria, se publicará la actualización de las proyecciones económicas de la Reserva Federal. Asimismo... el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa, en donde podría enviar señales sobre la posibilidad de recortes a la tasa de interés al comienzo del 2026", agregó. (Reporte de Manuel Farías)