Peso mexicano cotiza estable, bolsa cae leve en medio de respiro en mercados por apuestas recortes tasas Fed

1 dic (Reuters) - El peso mexicano cotizaba casi estable el lunes, mientras que la bolsa caía levemente en una sesión volátil, mientras los mercados a nivel global se tomaban un respiro en medio de las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

* Los operadores analizaban datos de la mayor economía del mundo que mostraron que la actividad manufacturera se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre. Además, se esperan comentarios por la noche del presidente de la Fed, Jerome Powell, en búsqueda de pistas sobre el futuro de las tasas de interés.

* Los mercados dan probabilidades cercanas al 90% de un recorte del costo del crédito por parte de la Fed en su reunión del 9 y 10 de diciembre. Aunque el lunes, se tomaban un respiro luego de varios días de alzas debido a dichas proyecciones.

* A nivel local, las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo, de acuerdo con un reporte divulgado el lunes por el banco central (Banxico). Los capitales recibidos disminuyeron un 1.7% interanual a US$5,635 millones.

* También se espera un dato manufacturero de México más tarde en el día, junto con nuevos datos a nivel local y en Estados Unidos, que podrían dar luces sobre la salud de las economías.

* Además, analistas del sector privado bajaron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0.4% desde el 0.50% previo, así como la de inflación a un 3.74% desde el 3.78% anterior, de acuerdo con una encuesta de Banxico divulgada el lunes.

* La moneda doméstica cotizaba en 18.2815 por dólar, con un alza del 0.05% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, mientras el dólar a nivel externo reducía sus pérdidas previas de la sesión.

* "El tipo de cambio perforó el nivel clave de 18.30 pesos por dólar, evidenciando que las presiones a la baja se están fortaleciendo. Esto es consistente con lo que muestran los indicadores de oscilación", dijo Banco Base en una nota.

* "El tipo de cambio se está acercando al mínimo del año de 18.2008 pesos por dólar, alcanzado del 17 de septiembre. Lo anterior implica que el mercado podría aprovechar para la toma de coberturas cambiarias y la compra anticipada de dólares, lo que podría ocasionar una corrección al alza", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, retrocedía un 0.25% a 63,435.69 puntos, luego de cotizar entre alzas y bajas durante la sesión.

* "El IPC terminó noviembre con un rendimiento de +1.3%... Con este movimiento, el índice registra ganancias acumuladas de +28.44% en lo que va del año. Por emisoras, 22 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. De lado positivo, GAP, Liverpool y Qualitas fueron las que lideraron las ganancias, mientras que Gentera, Cuervo e Inbursa fueron las más rezagadas del mes", dijo Activer en un reporte.

* Los papeles del Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP descendían un 2.70% a 434.24 pesos y se ubicaban dentro de las que más caían en la jornada. En el lado positivo, en tanto, los papeles de la minera Industrias Peñoles trepaban un 3.78% a 801.99 pesos, y daban respaldo al mercado.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 11 puntos básicos al 8.84%, mientras que la tasa a 20 años sumaba 10 puntos básicos al 9.40%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Natalia Ramos)