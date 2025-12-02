Peso mexicano cotiza estable, bolsa sube en medio de alza de acciones de FEMSA

2 dic (Reuters) - El peso mexicano cotizaba estable el lunes, mientras que la bolsa avanzaba, en momentos en que los inversores aguardan cifras de la economía estadounidense esta semana para buscar señales sobre la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

* Los mercados esperan datos de inflación y del mercado laboral en Estados Unidos que se divulgarán esta semana, para evaluar la salud de la mayor economía del mundo y lo que puedan esperar para las tasas de interés más adelante.

* Los operadores asignan una probabilidad cercana al 90% de un recorte de las tasas por parte de la Fed la próxima semana, pero las próximas reuniones están rodeadas de incertidumbre porque al deterioro del mercado laboral le acompaña una inflación aún alta.

* La moneda doméstica cotizaba en $18.2961, con un alza del 0.02% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

* "Anticipamos una jornada volátil, los mercados se encuentran a la espera de datos económicos relevantes en la semana (...) En el ámbito local, destacó que la OCDE recorta el pronóstico de crecimiento de México para el 2026 y 2027", dijo Bx+ en un reporte.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, subía un 0.37%, a 63.788,76 puntos, reduciendo alzas de poco después de la apertura cuando avanzó por sobre el 0.7%.

* Los títulos de la minorista y embotelladora FEMSA lideraban el avance con un alza del 3.89% a $183.30, luego de que la compañía anunció que firmó un acuerdo de recompra acelerada de acciones con una institución financiera estadounidense por el que recomprará US$260 millones de sus ADS.

* "Consideramos que la ejecución de este instrumento le aporta un piso y un impulso al precio de la acción", dijo Banorte en una nota de análisis.

* "Además, el programa refuerza la señal de confianza en la compañía, especialmente en un contexto donde Femsa mantiene una valuación atractiva (vs promedio U5A en 8.6x) y sólidos fundamentales (DN/EBITDA 1.6x al 3T25). A este nivel, seguimos considerando que el castigo en el precio es injustificado, potenciando una eventual revalorización", agregó.

* En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba estable en el 8.72%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 15 puntos básicos, a un 9.45%. (Reporte de Manuel Farías, Editado por Javier López de Lérida)