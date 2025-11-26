Peso mexicano cotiza estable en medio apuestas recortes tasas Fed y tras dato empleo EE. UU.

26 nov (Reuters) - El peso mexicano operaba estable el miércoles, en medio de las expectativas de los mercados sobre una esperada rebaja en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

La moneda doméstica cotizaba en 18,3890 por dólar, estable frente al precio de referencia de LSEG del martes.

"Hoy, el peso es impulsado por las expectativas optimistas de los inversores sobre un posible recorte a la tasa de interés por parte de la FED durante diciembre", dijo la correduría Monex.

La moneda local redujo sus leves avances de más temprano, en línea con un fortalecimiento del dólar a nivel externo que revirtió sus bajas, luego del dato de pedidos de ayuda semanal por desempleo en Estados Unidos.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó la semana pasada, lo que apunta a que los despidos siguen siendo bajos, aunque el mercado laboral tiene dificultades para generar suficientes puestos para desempleados en medio de persistente incertidumbre económica.

Los operadores aguardan también el Informe Trimestral del Banco de México. (Reporte de Manuel Farías)