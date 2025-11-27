Peso mexicano cotiza estable en medio de feriado en EEUU

27 nov (Reuters) - El peso mexicano cotizaba estable el jueves, en medio del feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, que restaba liquidez y una referencia para los mercados globales.

La moneda doméstica cotizaba en 18.3476 unidades por dólar, con una pérdida del 0.01% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

"El peso inicia la sesión con pocos cambios... Destaca que el diferencial entre el máximo y el mínimo del tipo de cambio en la sesión es de 3.03 centavos, el menor desde el 1 de enero de este año (0.67 centavos) debido a que el mercado permanece cerrado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. Se espera baja volatilidad y poca liquidez", dijo Banco Base.

A nivel local, el instituto de estadísticas publicó que México registró un superávit de US$1.411 millones en la balanza comercial desestacionalizada de octubre. (Reporte de Manuel Farías)