Peso mexicano cotiza estable tras cifras de inflación local

El peso mexicano cotizaba estable el lunes, por una baja del dólar en los mercados externos, tras un dato de inflación local por sobre las expectativas y ante expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

La moneda doméstica cotizaba en 18.4527 por dólar, prácticamente estable frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

El índice de precios al consumidor de México subió un 0.47% en la primera quincena de noviembre, dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina algunos productos de alta volatilidad, subió un 0.04% en el periodo.

(Reporte de Manuel Farías. Editado por Javier López de Lérida)