Peso mexicano cotiza estable y bolsa sube a la espera de minutas de Fed y los resultados de Nvidia

19 nov (Reuters) - El peso mexicano cotizaba estable el miércoles y la bolsa avanzaba levemente, mientras los inversores esperaban las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y los resultados de la gigante tecnológica Nvidia.

* La Fed divulgará más tarde en la sesión las minutas de su último encuentro, donde decidió recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero tras la reunión el presidente del organismo, Jerome Powell, no dio por sentada una nueva baja.

* Los últimos comentarios de responsables monetarios del banco central estadounidense muestran una división sobre el futuro de las tasas de interés en medio de un debilitamiento del mercado laboral pero una aún alta inflación.

* También luego del cierre de los mercados, la fabricante de chips Nvidia reportará sus resultados trimestrales, que son considerados clave para saber si el rally de las acciones impulsado por la inteligencia artificial puede sostenerse.

* Tras el cierre récord del Gobierno de Estados Unidos, se han comenzado a conocer una serie de datos económicos oficiales y los inversores los siguen de cerca, esta semana con especial atención al dato de empleo que se conocerá el jueves.

* La moneda doméstica cotizaba en 18,3394 por dólar, prácticamente sin cambios frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* "Hoy el mercado se mantiene atento a la publicación en Estados Unidos de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal (...) las que servirán para que el mercado determine la probabilidad de otro recorte de la tasa de interés en diciembre", dijo Banco Base.

* "El tipo de cambio muestra un comportamiento lateral... Cabe mencionar que, desde el 6 de noviembre, el tipo de cambio ha cotizado en un canal entre los 18,30 y 18,50 pesos por dólar, sugiriendo que cuando el tipo de cambio se acerca a los extremos de estos rangos se observa una corrección, ya sea al alza o a la baja, respectivamente", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC, en tanto, subía un 0,24%, a 62.133,01 puntos, luego de cuatro sesiones de pérdidas.

* "Nvidia presentará resultados considerados críticos para el mercado", dijo la correduría Monex. "La incertidumbre sobre el tamaño real del negocio de IA y la sostenibilidad del gasto sigue siendo el gran desafío".

* Los títulos de la constructora Pinfra lideraban las ganancias con un avance del 3,10%, a 255,44 pesos, al tiempo que los de la minera Industrias Peñoles sumaban un 2,05%, a 730,84 pesos.

* En renta fija, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizaba con un rendimiento del 8,76%, frente al 8,75% del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofrecía un retorno de 9,4%, sin cambios ante la sesión previa. (Reporte de Manuel Farías. Editado por Javier López de Lérida)