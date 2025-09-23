Peso mexicano culmina estable, bolsa alcanza nuevos niveles máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - El peso mexicano terminó estable el martes, mientras que la bolsa subió a un nuevo máximo histórico, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abogó por la cautela frente a la próxima decisión de política monetaria.

En una comparecencia en Rhode Island, el funcionario dijo que el banco central estadounidense necesitaba seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de una alta inflación y un débil mercado laboral en las próximas decisiones sobre tasas de interés.

* La moneda cotizaba en 18.3460 por dólar cerca del final de los negocios, casi sin cambios frente a las 18.3506 unidades del precio de referencia de Reuters del lunes.

* "El peso fue favorecido por el debilitamiento del dólar, considerando los comentarios cautelosos de Powell sobre la flexibilización de la política monetaria de la Fed", dijo Monex Grupo Financiero. "Hacia el 'overnight', esperaríamos que el peso oscile en un rango entre 18.28 y 18.38", agregó.

* Por la mañana, el jefe del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una entrevista que el banco central tiene margen para reducir las tasas si la inflación se enfría.

* La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, señaló por su parte en declaraciones por separado que la institución debe ser "decisiva" para evitar riesgos en el mercado laboral.

* A nivel local, la sesión estuvo marcada por la divulgación de cifras que mostraron que las ventas al por menor aumentaron ligeramente en julio contra el mes previo.

Según otro reporte, la actividad económica, medida por el IGAE, se contrajo más de lo esperado en el mismo periodo.

* El índice accionario S&P/BMV IPC ascendió un 0,59% a un cierre récord de 62.368,19 puntos, aunque durante el día llegó a marcar un nuevo máximo histórico de 62.453,19 unidades.

* Los títulos de la firma de telecomunicaciones América Móvil encabezaron las alzas, con un 3,61% más a 19,51 pesos, seguidos por los de Gentera, especializada en servicios crediticios, que sumaron un 2,82% a 50,72 pesos.

* Fuera del índice, destacó un salto de un 7,45% a 35,34 pesos de los papeles de Grupo México Transportes, unidad ferroviaria el minero Grupo México, después de que anunció el inicio de una oferta pública de adquisición (OPA) como parte de su proceso para salir del mercado bursátil.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) cayeron en la subasta semanal de valores gubernamentales, debido a perspectivas de que Banco de México recortará su tasa clave de interés en su decisión del jueves.

* La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7,20%, cinco puntos básicos por debajo de su remate previo, mientras que la del plazo a tres meses descendió tres puntos básicos a un 7,50%. (Reporte de Noé Torres)