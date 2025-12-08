Peso mexicano desciende con la atención puesta en reunión Fed

8 dic (Reuters) - El peso mexicano descendía levemente el lunes, tras una semana en la que acumuló alzas y alcanzó máximos desde finales de julio de 2024, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana.

La moneda doméstica cotizaba en 18,1920 por dólar, con una baja del 0,19% frente al precio de referencia de LSEG del viernes.

"El peso inicia la sesión con una depreciación... cotizando alrededor de 18,19 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18,1578 y un máximo de 18,2334 pesos por dólar. El tipo de cambio muestra una corrección al alza, luego de que el viernes tocó un nuevo mínimo en el año de 18,1524 pesos por dólar", dijo Banco Base.

"En el mercado cambiario las divisas muestran un comportamiento mixto frente al dólar, debido a cautela en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para este miércoles 10... para el que se espera un recorte de 25 puntos base", agregó. (Reporte de Manuel Farías)